Украинский телеканал NewsOne грозят лишить лицензии за телемост с Россией

Киев, 8 июля. Украинский телеканал NewsOne могут лишить лицензии за телемост с Россией. Об этом предупредила глава комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Напомним, о планах NewsOne и российского телеканала «Россия 1» провести двухчасовой телемост с участием россиян и украинцев, стало известно сегодня. Трансляция запланирована на 18.00 мск 12 июля.

В парламенте Украины эта идея вызвала настоящую истерику. В частности, глава комитета по иностранным делам Анна Гопко предложила обсудить телемост на заседании СНБО Украины. Такое же мнение, как отмечает телеканал RT, высказал и Олег Ляшко. На своей странице в Facebook лидер Радикальной партии Украины написал, что президенту страны Владимиру Зеленскому нужно «наконец-то сделать то, что не сделал партнер Медведчука Порошенко».

«Соберите СНБО и очистите информационное пространство от влияния Кремля», — призвал Ляшко.

Как сообщала ранее «Газета.ру», категорически против телемоста выступил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его мнению журналистам NewsOne, нужно помнить о том, с кем ведется «война в Донбассе».