Москва, 8 июля. Запрет на полеты в РФ грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения долга по аэронавигационному обслуживанию. Соответствующее заявление сделал руководитель пресс-службы Министерства транспорта РФ Александр Волков.

В эфире телеканала «Россия-24» он заявил, что «приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной».

«А также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию», — объяснил Волков.

Президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля после того, в Грузии начались массовые беспорядки и протесты. Позже министерство транспорта России сообщило о закрытии полетов в РФ грузинским авиакомпаниям.

Большинство экспертов считают, что к организации беспорядков на территории Грузии могут быть причастны Соединенные Штаты. Так, старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер ранее заявил, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий». Кроме того, в стране ведут деятельность финансируемый Вашингтоном и ведущий антироссийскую деятельность фонд «Свободная Россия» и Агентство США по международному развитию.

Руководитель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили проинформировал, что россияне после того, как Москва ввела временное ограничение на прямое авиасообщение с Грузией, аннулировали 80% броней на черноморских курортах республики.