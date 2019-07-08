Онищенко выступил против требования ЕЭК вернуть в продажу алкогольные энергетики

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко заявил, что Россия не может и не станет возвращать в продажу алкогольные энергетики.

Ранее газета «Известия» сообщила, что коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) может потребовать от России разрешения на продажу алкогольных энергетиков. При этом дата заседания, на котором будет подниматься этот вопрос, пока еще не озвучена.

Комментируя проект ЕЭК, депутат Государственной думы России Геннадий Онищенко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Российская Федерация не может пойти на поводу комиссии и разрешить торговлю алкоэнергетиками.

«Если страна видит угрозу для здоровья своего населения, она может в одностороннем порядке запретить что угодно на своей территории. Мне бы хотелось узнать, кто инициировал такое решение со стороны Евразийской экономической комиссии, какая из стран так беспокоится по поводу энергетиков. Но в любом случае причина — в нашей стране», — говорит парламентарий.

Собеседник ФАН предположил, что соответствующую инициативу «могло продавить российское алкогольное лобби».

«Я уверен, что наше алкогольное лобби инициировало это и нашло слабое звено в какой-то делегации. Мне хотелось бы знать, что это за делегация, и предполагаю, что абсолютно не бескорыстно она поднимает данный вопрос. Этого делать нельзя!» — заключил Онищенко.

Напомним, запрет на выпуск и торговлю алкогольными тонизирующими напитками вступил в силу 1 января прошлого года. Производство этого продукта разрешено только для экспорта. Соответствующее решение было связано со случаями массового отравления спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» в 2016 году, которые повлекли за собой смерть 76 человек. Кроме того, важным фактором в пользу запрета эксперты называли привыкание к алкоголю, которое вызывают такие тонизирующие напитки.

Кроме того, согласно статье 29 договора о ЕАЭС, члены союза могут вводить ограничения в сфере торговли с целью охраны жизни и здоровья человека. Употребление алкоголя в сочетании с кофеином, гуараной, таурином может приводить к отравлениям и другим негативным последствиям.