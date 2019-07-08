Мать Фриске не сомневалась, что дочь победит рак

Москва, 8 июля. Мать скончавшейся четыре года назад певицы Жанны Фриске Ольга Копылова была уверена в том, что ее дочь победит страшную болезнь. По ее словам, она радовалась, когда во время лечения были улучшения.

Как уточнила Копылова, значительные позитивные сдвиги в лечении онкологии у Жанны Фриске были достигнуты весной 2014 года. Тогда сын певицы Платон только начал ходить. Он взял мать за руку и привел на кухню, где была Копылова. По словам матери исполнительницы, Фриске тогда впервые за долгое время встала на ноги.

Как пишет StarHit, мать Фриске рассказала, как узнала о болезни дочери. Певица вскоре после родов пожаловалась на головную боль, было решено сделать МРТ. Через два дня семья узнала о страшном диагнозе. Тогда для Копыловой главной целью стало поднять Фриске на ноги. Мать Фриске верила, что дочь победит рак. По словам Ольги Копыловой, она не оставляла дочь ни на минуту. Сын Платон подходил к матери, гладил ее волосы, трогал пальцы, общался с ней. Несмотря на то, что Фриске было больно, она не подавала вида.

«Жанна никогда не говорила о смерти. Бог распорядился так», — сказала Копылова.

Мать Фриске также вспомнила, что в день смерти Жанны лил дождь, «словно природа также прощалась с талантливой исполнительницей».

Напомним, Жанна Фриске стала известной в России во времена выступления в составе группы «Блестящие». После ухода из коллектива Фриске успешно занималась сольной карьерой.

В 2013 году благотворительная организация Русфонд собрала 69 миллионов рублей на лечение Фриске. Русфонд перечислил 11 миллионов рублей на счет клиники, где лечилась певица, еще 32 миллиона рублей по просьбе певицы направили на лечение тяжелобольных детей. На счет певицы перечислили 25 миллионов рублей.

Ранее Шепелева обвинили в продаже фотографий смертельно больной Фриске.

Фонд получил отчет о тратах на сумму 3,4 миллиона рублей, отчитаться о тратах 21,6 миллиона рублей семья певицы не смогла. По решению суда, полученные средства семья Фриске – ее родители и сын Платон — должна была вернуть «Русфонду». Однако на счетах семьи денег не оказалось, тогда приставы обратили внимание на загородный дом в Истринском районе, который обошелся семье в 38 миллионов рублей.

Направленные на погашение долга 7,9 миллиона рублей были выручены за счет продажи доли Платона, которого представляет его отец Дмитрий Шепелев, в наследстве. Теперь сын Фриске не является должником перед Русфондом, однако семья погасила лишь 11,5% всей задолженности.

Отец Фриске Владимир заявил, что ничего не знает о действии приставов и не намерен обсуждать инцидент. При этом Владимир Фриске потребовал от адвокатов вернуть 8 млн рублей, которые семья заплатила за их услуги.

Ранее младшая сестра певицы Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества. По ее словам, продажа части имущества Шепелевым может грозить ему уголовным наказанием.

Российская певица Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после нескольких лет борьбы с онкологией. Врачи диагностировали у артистки рак мозга. Фриске было 40 лет.