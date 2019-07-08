Врачи назвали самую простую тренировку для снижения давления

Москва, 8 июля. Медики назвали простые тренировки для снижения кровяного давления. Какого-то конкретного набора упражнений, который подходит любому человеку нет, однако общие рекомендации все-таки существуют.

В своей статье в Medicalxpress исследователи напомнили, что высокое кровяное давление увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых патологий, инсульта и других заболеваний. Но это можно держать под контролем с помощью физических нагрузок.

Отличным универсальным вариантом будет любая умеренная 30-минутная аэробная нагрузка. Например, плавание, легкий бег, езда на велосипеде, даже ходьба. Постепенно продолжительность занятий следует увеличить до одного часа. Два раза в неделю врачи советуют проводить силовые тренировки.