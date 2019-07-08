В Совфеде призвали не реагировать на брань грузинского журналиста в адрес Путина

Москва, 8 июля. России не стоит реагировать на ситуацию с руганью грузинского журналиста в адрес президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразил член комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Сергей Калашников.

«Не надо нашему государству реагировать на этот хулиганский поступок журналиста, обсуждать возможность каких-то мер в его отношении. Реагировать — это значит опускаться на его уровень», — сказал Калашников.

Напомним, вечером 7 июля ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою авторскую передачу «P.S.» с нецензурной брани в адрес Владимира Путина. Член комиссии Совфеда отметил, что негативные высказывания прозвучали на грузинском, а не на российском телевидении.

«Мы несколько болезненно реагируем на то, что кто-то на нас косо посмотрел или что кто-то матерится. Это лишь показывает отсутствие культуры этих лиц, не более того. Но Луна от этого на Землю не упала», — считает Калашников.

Отметим, что нецензурная ругань грузинского журналиста вызвала негативную реакцию гендиректора «Рустави 2» Ники Гварамии. Он подчеркнул, что считает мат неприемлемым в телеэфире. Кроме того, выступление телеведущего осудили президент и премьер Грузии.

Слова Габунии вызвали возмущение пользователей социальных сетей в Грузии и спровоцировали акцию протеста. Жители Тбилиси собрались возле здания телеканала и потребовали уволить телеведущего и генерального директора «Рустави 2». Из-за этого телеканал на несколько часов прервал вещание. Позднее «Рустави 2» распространил официальное заявление, в котором принес извинения за нецензурную лексику ведущего.

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе назвала брань грузинского журналиста в адрес Владимира Путина опасным саботажем. Она призвала грузинские власти начать расследование в связи с выступлением Габунии и принять адекватные меры, исходя из интересов государства.

Напомним, что отношения РФ и Грузии обострились в июне после визита российской делегации, приехавшей в Тбилиси для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, который является президентом МАП, сел в кресло спикера грузинского парламента, что стало поводом для протестной акции. Сам Гаврилов пояснил, что занял кресло в рамках протокола. К тому же, грузинская сторона пригласила его занять именно это место.

21 июня Владимир Путин подписал указ о прекращении с 8 июля пассажирского авиасообщения с Грузией. Мера была принята для обеспечения безопасности российских туристов на фоне массовых беспорядков в стране.