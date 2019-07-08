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Эксперты назвали топ-5 самых популярных в России авто до 1 млн рублей

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Эксперты назвали топ-5 самых популярных в России авто до 1 млн рублей

Москва, 8 июля. Эксперты информационного агентства «Автостат» проанализировали российский рынок и составили топ-5 самых популярных автомобилей, учитывая средневзвешенные цены.

По данным специалистов, лидером рейтинга стал корейский автомобиль Kia Rio в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1 млн рублей. На второй строчке расположился Hyundai Solaris со средневзвешенным ценником 897 тысяч рублей, который за шесть прошедших месяцев приобрели более 30 тысяч россиян.

Эксперты назвали топ-5 самых популярных в России авто до 1 млн рублей

«Бронза» списка досталась немецкому седану Volkswagen Polo — 848 тыс. рублей — с результатом 27810 реализованных транспортных средств.

Кроме того, в топ-5 популярных машин средней стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей попали кроссовер Renault Duster и Skoda Rapid.

Ранее специалисты определили список самых дешевых кроссоверов на рынке России. Лидирующее место в рейтинге занимает российский внедорожник Lada 4x4.

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