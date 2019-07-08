Эксперты назвали топ-5 самых популярных в России авто до 1 млн рублей

Москва, 8 июля. Эксперты информационного агентства «Автостат» проанализировали российский рынок и составили топ-5 самых популярных автомобилей, учитывая средневзвешенные цены.

По данным специалистов, лидером рейтинга стал корейский автомобиль Kia Rio в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1 млн рублей. На второй строчке расположился Hyundai Solaris со средневзвешенным ценником 897 тысяч рублей, который за шесть прошедших месяцев приобрели более 30 тысяч россиян.

«Бронза» списка досталась немецкому седану Volkswagen Polo — 848 тыс. рублей — с результатом 27810 реализованных транспортных средств.

Кроме того, в топ-5 популярных машин средней стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей попали кроссовер Renault Duster и Skoda Rapid.

Ранее специалисты определили список самых дешевых кроссоверов на рынке России. Лидирующее место в рейтинге занимает российский внедорожник Lada 4x4.