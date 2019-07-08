Узбекистан заявил о намерении приобрести у РФ истребители Су-30СМ

Москва, 8 июля. Узбекистан заявил о намерении приобрести у России многофункциональные истребители Су-30СМ и боеприпасы к ним.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные информированного источника, Узбекистан заявил о заинтересованности «в приобретении за счет выделения Россией государственного экспортного кредита сверхманевренных многофункциональных истребителей Су-30СМ, средств наземного обеспечения полетов, контрольно-проверочной аппаратуры, запасных частей, инструментов и принадлежностей, авиационных средств поражения».

По информации источника, страна направит РФ заявку на приобретение самолетов в самое ближайшее время. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подтвердили, что Узбекистан, действительно, «выражает заинтересованность в приобретении истребителей Су-30СМ».

Кроме того, страна хочет купить у российской стороны радиолокаторы «Сопка-2». Эту информация также подтвердили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.

«Узбекская сторона также выражает заинтересованность в приобретении трассового радиолокационного комплекса 12А6 «Сопка-2»; мастерской техобслуживания к зенитному ракетному комплексу «Печора-2М» и ряда радиолокационных станций и систем связи различного назначения», — подчеркнули в ФСВТС.

Узбекская сторона заявила о желании модернизировать стоящие на вооружении страны РЛС П-37 до уровня 12А6 «Сопка-2».

Напомним, Су-30СМ представляет собой двухместный сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями. Самолет, боевой радиус которого составляет 1500 километров, может находиться в воздухе без дозаправок 3,5 часа.

Российский комплекс «Сопка-2» способен вести круговой обзор и вскрывать одновременно до 300 объектов, которые удалены на расстояние до 150 километров. Радиолокационная станция может определить дальность цели и ее государственную принадлежность.

Ранее сообщалось, что российская авиационная база, расположенная на аэродроме Эребуни в Армении, получит многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ.