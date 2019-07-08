Как российские журналисты отреагировали на ругань в адрес Путина в эфире грузинского ТВ

Грузинский журналист Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина вечером воскресенья в эфире телеканала «Рустави 2». После прозвучавших в его авторской программе «P.S.» оскорблений сотни жителей Тбилиси вышли к зданию телекомпании с требованием уволить ведущего и гендиректора «Рустави 2» Нику Гварамию. Телеканал временно прекратил вещание, а позже принес извинения, но скандального телеведущего не уволил. О реакции российских журналистов — в обзоре Федерального агентства новостей.

Одним из первых на провокацию Габунии отреагировал российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

«После сегодняшней мерзости грузинского ТВ у кого-то еще остались иллюзии? Кто-то еще хочет поусердствовать в произнесении вечных мантр о «высокой культуре, гостеприимстве, общих ценностях и народной дипломатии»? Может уже пора смотреть правде в глаза?» — написал Соловьев в Telegram.

Путин: Традиционные [ценности] стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея, которая, на мой взгляд, действительно прекращает своё существование».

Это квинтэссенция дискуссии, начатой Путиным.

Именно поэтому столь резкая реакция западных политиков…https://t.co/xO8vOOWY9n — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 7 июля 2019 г.

Соловьев уверен, что произошедшее не было провокацией отдельного журналиста, а является позицией телеканала и официальных властей. И на подобное поведение России следует отвечать рублем, считает Владимир Соловьев.

«Может быть, уже пора ограничить наш рынок для грузинских товаров? — написал Соловьев в своем Telegram-канале. — Настало время спокойных ответов. Не эмоциональных. Прагматичных. Хватит чувствовать себя вечно всем должными и во всем виноватыми».

А спустя несколько часов журналист предложил в Twitter закрыть российский рынок для грузинских вин.

«Грузинские вина? Нет, не слышал о таких… Хотя, говорят, до вчерашнего дня такие были… А теперь таких вин нет. С ними «габуния» случился», — написал Соловьев.

Грузинские вина?

Нет, не слышал о таких…

Хотя, говорят, до вчерашнего дня такие были…

А теперь таких вин нет. С ними «габуния» случился. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 8 июля 2019 г.

Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева в своем Instagram назвала поступок Габунии «мерзостью и пошлостью».

«Не буду публиковать у себя грузинское видео с участием Габунии на телеканале «Рустави 2». Захотите — сами найдете. И комментировать нечего. Мерзость и пошлость! Чистой воды провокация! Пусть грузинский министр прокомментирует, который не хотел разрывать торговые связи с Россией. Грузинский президент должна извиниться за «это». Тогда и поговорим! А также из Москвы в Тбилиси сегодня ночью вылетел последний прямой рейс. 8 июля приостанавливается прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Надеюсь, ни у кого больше нет никаких сожалений!» — написала Скабеева.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян отреагировала на заявление гендиректора «Рустави 2» Ники Гварамии, который сказал, что ведущего Габунию увольнять не будут, а телеканал прекращает вещание, пока его сотрудникам не будет обеспечена безопасность.

«Начальник «Рустави 2» переживает за безопасность сотрудников. А присылайте их к нам отдохнуть. На курорты Северного Кавказа, например», — пошутила Симоньян в своем Telegram-канале.

Там же она напомнила старую шутку: «Мальчик, как тебя зовут? ХАЧИК! А чего орешь? ХАРРРАКТЭР!».

А еще Маргарита Симоньян не исключила, что с Габунией может что-то случиться, а обвинят в этом Россию.

«Много лет наблюдая не очень сложносочиненные выкрутасы Саакашвили, совсем не удивлюсь, если завтра этого придурка-телеведущего отравят/застрелят/потеряют. И обвинят, разумеется, нас», — предположила журналистка и медиаменеджер.

К слову, экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вспомнили неслучайно. Он является реальным бенефициаром телеканала «Рустави 2», написала в Telegram телеведущая Тина Канделаки.

«Телеканал «Рустави-2», реальным бенефициаром которого является Михаил Саакашвили, буквально только что пробил дно и уже не сможет опуститься ниже. В начале одной из программ ведущий долго, грязно и по-уличному оскорблял президента моей страны, как делают наиболее отмороженные радикалы, стоящие за самыми жестокими преступлениями в Грузии. Я считаю, что телеканал «Рустави-2», который 18 июля должен быть возвращен своему законному владельцу, не просто обязан принести извинения — за такое поведение перед нашим президентом, безусловно, должно извиниться и руководство Грузии. Не думаю, что Владимиру Путину нужны эти извинения, но это единственный способ сохранить «остатки» лица в стране, где возможен такой эфир. Я 10 лет говорю о том, что Михаил Саакашвили преступник, негодяй и подлец. Его место не в цивилизованном обществе, а в тюрьме за все то, что он сделал с Грузией и грузинским народом. Такие люди, как он — причина самых кровавых бойнь, оставляющих после себя руины. Я желаю ему гореть в аду и с полным основанием делаю это от имени всего грузинского народа», — заявила Канделаки.

Журналист и радиоведущий Армен Гапсарян, комментируя провокацию Габунии, заметил, что «кастрюлизм — понятие межгосударственное».

«Считаю полезным, чтобы увидело вчерашний эфир «Рустави-2» как можно больше людей. Чтобы убедились: кастрюлизм — понятие межгосударственное», — написал Гаспарян в Twitter.

Возмутился поведением Габунии и его земляк — грузинский журналист Зураб Двали.

«Габуния, это и не журналистика, и не мужество, и не человечность... А о любви к родине вообще говорить не приходится»,— написал он в Facebook.

Утром понедельника телеканал «Рустави 2» вновь заработал, а его гендиректор Ника Гварамия все-таки принес извинения. Скабеева подчеркнула, что это протестующие в Тбилиси вынудили телеканал просить прощения за поведение Габунии.

⚡️Телекомпания «Рустави 2» извинилась за скандальный монолог ведущего!



(Протестующие вынудили извиниться- в прямом смысле слова, о чем гендиректор говорит совершенно открыто) pic.twitter.com/gnwjf9Lv76 — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 8 июля 2019 г.

Самого Габунию, правда, пока не уволили, хотя народ требует.

«Как бы этот ущербный Габуния не сыграл внезапно сегодня в ящик, скажем, от острой сердечной недостаточности. Сразу начнется кампания «Его убила Россия». Похлеще, чем со Скрипалем», — предположил, как и Симоньян, Гаспарян. О том, что из грузинского телеведущего могут сделать «сакральную жертву», сегодня утром говорят многие.