Москва, 8 июля. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала скандальное выступление грузинского тележурналиста Георгия Габунии, который начал свою авторскую программу «P.S.» с ругани в адрес российского лидера Владимира Путина. Скабеева опубликовала пост в своем аккаунте в Instagram. Скабеева назвала поступок грузинского телеведущего Габунии мерзостью и пошлостью.

«Мерзость и пошлость! Пусть грузинский министр прокомментирует, который не хотел разрывать торговые связи с Россией», — написала она и назвала инцидент провокацией.

По мнению представителя СМИ, извинения за произошедшее должна принести президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ранее Зурабишвили и глава правительства страны Мамука Бахтадзе осудили заявление телеведущего оппозиционного телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес главы России Владимира Путина.

«Тогда и поговорим», — добавила Скабеева.

Телеведущая выразила благодарность жителям Грузии, которые осудили «бесконечно глупую выходку» Габунии. Из-за их активности, по мнению журналистки, глава телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия принял решение извиниться за случившееся.

Напомним, вещание «Русави-2» было временно прекращено в ночь с воскресенья на понедельник из-за недовольства сотни жителей Тбилиси, которые пришли к зданию телекомпании. Они потребовали уволить тележурналиста и отправить в отставку гендиректора. Поступок телеведущего также осудили пользователи в Сети, они уточнили, что в результате инцидента грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались массовые протесты. Формальным поводом стало участие российской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Глава делегации Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента и произнес речь на русском языке. После этого в здание парламента ворвались радикалы. Они потребовали, чтобы российская делегация покинула Грузию, и облили Гаврилова водой.

Позже оппозиция вышла на митинг в центре грузинской столицы. Они потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и руководителя Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури, а затем снова начали штурмовать парламент. У протестующих были антироссийские лозунги.

По некоторым данным, к беспорядкам в грузинской столице могут быть причастны США. На территории Грузии работает Агентство США по международному развитию и американский фонд «Свободная Россия». Их деятельность носит антироссийский характер.