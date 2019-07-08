В Госдуме назвали пустозвонством упреки Киева к подлодкам РФ

Обвинениями в нарушении Россией Конвенции Монтре украинские военные пытаются прикрыть США, с которыми усиливают взаимодействие и которые действительно нарушают условия этого договора. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин.

Представитель Генштаба Украины Леонид Залюбовский заявил, что Россия под предлогом «прохода в ремонт» занимается полноценным развертыванием подводных лодок в Средиземном море, нарушая тем самым Конвенцию Монтре, определяющую правила прохода через Босфор.

Между тем упомянутый представителями Киева документ дает право всем черноморским государствам в мирное время проводить военные корабли любого класса через проливы Босфор и Дарданеллы, предварительно уведомив об этом Турцию.

«Просто-напросто Украина сегодня начинает очень тесное взаимодействие с США. Они являются нечерноморским государством, злоупотребляют постоянно и нарушают Конвенцию Монтре, пытаясь под различными предлогами каким-то образом продлить пребывание своих кораблей в Черном море (Конвенция Монтре позволяет нечерноморским государствам проводить суда общим тоннажем не более 30 тысяч тонн на срок не более 21 дня. — Прим. ФАН)», — рассказал Александр Шерин.

Представитель комитета Госдумы по обороне предположил, что количество подобных упреков в адрес России в ближайшее время будет расти. Парламентарий связывает появившееся внимание украинских военных к российским подводным лодкам началом работ по модернизации военно-морских баз Украины в черноморских Очакове и Николаеве под корабли США и НАТО.

«Соответственно, они пытаются эту всю бессовестность замаскировать якобы нарушениями со стороны РФ. Мол, России можно, а мы что, хуже, что ли?» — добавил Шерин.

Депутат отметил, что никакого продолжения заявлений Генштаба Украины не последует.

«Давно уже на международной арене Украина стала просто пустозвоном, на которого внимания никто не обращает. Вроде мальчика, который постоянно кричит «Волки! Волки!..»

Он добавил, что Турция, за которой упомянутая Киевом Конвенция Монтре закрепила суверенитет над проливами из Черного в Средиземное море, очень внимательно следит за соблюдением условий документа и в случае нарушений уже заявила бы об этом.