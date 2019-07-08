СМИ назвали сроки поставки вертолетов Ми-35М в Узбекистан

Москва, 8 июля. Российская сторона за два года поставит в Узбекистан 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Об этом в понедельник рассказал РИА Новости информированный источник.

По имеющимся данным, сроки поставки четырех вертолетов Ми-35М — четвертый квартал текущего года, восьми машин — 2020 год.

Как пояснили агентству в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), поставка партии вертолетов Ми-35М и комплектующих к ним реализуется в рамках выданного в 2017 году кабинету министров Узбекистана государственного экспортного кредита.

О подписании соглашения на поставку вертолетов сообщалось в прошлом году. Точное количество техники тогда не указывалось.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для ликвидации бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений наземных войск. Машина оборудована модернизированным высокоточным оружием и способна выполнять боевые задачи 24 часа в сутки при любых погодных условиях.

Напомним, в апреле текущего года сообщалось, что строевые вертолеты Ми-35М оснастили комплексами бортовой обороны «Витебск».