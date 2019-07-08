Китай завершил строительство собственного марсохода

Пекин, 8 июля. Китайские ученые завершили работу над марсоходом. Первая исследовательская миссия КНР на Марсе запланирована на 2020 год, сообщает газета Global Times.

Как рассказал китайскому изданию руководитель лунной программы КНР Оуян Цзыюань, при помощи аппарата ученые собираются выяснить, возможно ли обустроить Красную планету для проживания людей. Поэтому основной задачей марсохода станет поиск признаков жизни на Марсе, сообщает Газета.ru.

Разработанный китайскими учеными аппарат изучит атмосферу, ландшафт, а также характеристики магнитного поля Марса. Собранная информация может рассказать исследователям, откуда произошли Солнечная система и Красная планета, а также дать представление об их эволюции.

Планируется, что первый китайский зонд отправится на Марс летом 2020 года. Аппарат выйдет на орбиту, произведет вращение, а затем сядет на Красной планете. Запуск будет производиться с космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань, сообщает телеканал «360». На переходную орбиту Земли и Марса аппарат доставят при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5». Планируется, что до поверхности планеты марсоход доберется за семь месяцев. Первые данные аппарат должен отправить на Землю в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Китай разработал прорывную технологию производства ракетных двигателей. Метод позволит сэкономить расход топлива и значительно увеличить орбитальный период полета.