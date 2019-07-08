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Спорт

Месси могут отстранить от игр за сборную Аргентины на два года

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Месси могут отстранить от игр за сборную Аргентины на два года

Буэнос-Айреc, 8 июля. Легендарный нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси может быть дисквалифицирован на два года за свои высказывания на завершившемся Кубке Америки.

Соответствующее решение будет принимать Южноамериканская конфедерация футбола. Месси сделал скандальное заявление после полуфинального матча Бразилия — Аргентина, пишет «Газета.ru».

Он сказал, что судейская бригада не назначила пенальти после эпизода с падением аргентинского футболиста в штрафной. По словам Месси, арбитрам необходимо было воспользоваться помощью VAR. 

«Я не пошел на церемонию награждения, потому что нам не нужно быть частью этой коррупции. Со всем неуважением, которое к нам проявили на протяжении всего турнира. Мы покидаем турнир с ощущением того, что могли сделать больше», — цитирует TyC Sports слова легендарного футболиста.

Также Месси отметил, что «коррупция и арбитры не позволяют болельщикам насладиться футболом и в какой-то мере портят его».

В Южноамерикансой конфедерации прокомментировали слова спортсмена, отметив, что «недопустимо делать необоснованные обвинения на турнире, в котором 12 команд участвовали на равных».

Напомним, сборная Бразилии завоевала Кубок Америки впервые за 12 лет, одержав победу в финале над командой Перу со счетом 3:1.

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