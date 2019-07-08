Москва, 8 июля. Студии телеканалов «Россия-1» и украинского NewsOne организуют двухчасовой телемост, в рамках которого смогут пообщаться граждане России и Украины. Ожидается, что телемост пройдет 12 июля в 18.00 по московскому времени.

Планы по проведению телемоста оценил российский сенатор Франц Клинцевич. Он назвал инициативу здравой. Политик выразил надежду, что, несмотря на попытки украинских политиков помешать эфиру, идея будет реализована. Сенатор напомнил, как в 1980-х годах проводились «легендарные телемосты» между СССР и США. Он подчеркнул, что эти мероприятия сыграли знаковую роль в отношения между странами. По мнению российского политика, они стали «первыми ласточками» и символами потепления на фоне «холодной» войны. Клинцевич оценил идею провести телемост между Россией и Украиной.

«Понятно, что любые исторические аналогии хромают: сегодня ситуация принципиально иная. Между Россией и Украиной нет, и не может быть глобальных противоречий, и народы наших стран, связанные вековыми узами, продолжают тянуться друг к другу», — подчеркнул Клинцевич.

Клинцевич уточнил, что телемост поможет «снять те недоразумения, которые копились в последние годы».

«Народная дипломатия всегда была хорошим подспорьем для политиков», — сказал сенатор.

Напомним, что отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году. Тогда в стране произошел государственный переворот, в результате которого оппозиция отстранила от власти действующего президента Украины Виктора Януковича и назначила новые выборы. Победу на них одержал Петр Порошенко.

На юго-востоке Украины не признали результатов госпереворота. Луганская и Донецкая Народные Республики заявили о независимости. После этого Киев ввел в Донбасс войска: там началась гражданская война, которая не окончена до сих пор. На фоне этих событий жители Крыма и Севастополя провели референдум, на котором большинством голосов приняли решение воссоединиться с Россией. Крымский полуостров вновь стал российской территорией 18 марта 2014 года, сообщает «Газета.ru».

В апреле 2019 года на Украине прошел второй тур президентских выборов. Их выиграл шоумен Владимир Зеленский. Он вступил в должность 20 мая.

Избранный президент Украины призвал Соединенные Штаты Америки ужесточить санкции против России, а также на встрече в Брюсселе заявил о смерти «российского имперского проекта». Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что Зеленскому придется возобновить отношения с Россией.

Напомним, российский лидер Владимир Путин рассказал, что Москва восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами. Он высказал надежду, что новое руководство Украины сможет действовать в направлении воссоединения отношений с Россией, поскольку «лишено ограничений и чувствует себя свободно», а также полагается на доверие народа, оказанное избранному президенту Владимиру Зеленскому. Путин рассчитывает, что в Киеве не станут «прикрываться русофобскими измышлениями». Он выразил надежду на позитивные сдвиги в политике Киева в отношении Москвы.