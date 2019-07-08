В ГД объяснили, почему надо заморозить отношения с Грузией после скандала на «Рустави 2»

Москва, 8 июля. Член комитета Государственной думы по международным делам Евгений Примаков считает необходимым заморозить российско-грузинские отношения после ругательств грузинского ведущего Георгия Габунии в адрес российских властей. По его словам, грузинское телевидение «пробило дно».

«Президент Грузии осудила Габунию. Но извинений не прозвучало. Видимо, пауза от отмены прямых рейсов до сего дня затянулась. Будет продолжение», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Парламентарий выразил сожаление в связи с тем, что из-за одного телеведущего пострадает вся Грузия, однако подчеркнул, что «так и случится».

Комментируя тему российско-грузинских отношений, Примаков написал, что «их нужно морозить», поскольку «холод оздоравливает».

В понедельник, 8 июля, вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Российской Федерацией и Грузией: с 8 июля рейсы прекратили как отечественные авиакомпании, так и грузинские.

Как сообщала «Газета.Ru», в воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою передачу «P.S.» на оппозиционном грузинском канале «Рустави 2» с ругани в адрес российского лидера Владимира Путина.

В Тбилиси у здания редакции телеканала «Рустави 2» состоялся стихийный митинг, участники которого потребовали уволить ведущего Габунию, накануне в прямом эфире оскорбившего Путина, пишет «Ридус».

Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым нецензурную брань в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. «Рустави 2» на несколько часов прекратил вещание, но потом возобновил работу, сообщает «Царьград».