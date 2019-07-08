Мантуров заявил о готовности РФ субсидировать иностранных инвесторов

Екатеринбург, 8 июля. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на выставке «Иннопром — 2019» в Екатеринбурге заявил, что РФ каждого иностранного инвестора готова воспринимать как российского производителя, открывая доступ к субсидированию.

Он подчеркнул, что впервые партнером форума является Турция, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Наши государства объединяют устойчивые связи в отрасли торговли и инвестиций, конструктивный диалог, что проявляется в динамике товарооборота, который в 2018 году вырос на 16%, превысив $25 млрд. Успешно развиваются крупные совместные проекты в области металлургии, строительства, легкой промышленности. Есть существенный потенциал в авиастроении, судостроении, фармацевтике», — сказал Мантуров.

Замминистра торговли Турции Йылмыз Гонджа подчеркнул, что задача к 2021 году заключается в том, чтобы довести товарооборот между Россией и Турцией до $900 млрд. По его словам, есть все предпосылки для достижения этой цели.