Возмущение депутатов Рады телемостом с РФ Соловьев назвал страхом перед правдой

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что взывающие к СНБО из-за прямого телемоста с Россией украинские депутаты попросту боятся правды.

Ранее телеканал «Россия 1» анонсировал проведение 12 июля телемоста «Нам надо поговорить» с украинским телеканалом NewsOne. Такое сообщение вызвало негодование нескольких парламентариев Верховной рады, которые призвали созвать Совет национальной безопасности и обороны.

Так, депутат Рады Анна Гопко на странице в Facebook написала, что предложение российского телеканала можно расценить как «ползучую оккупацию украинского медиапространства Кремлем и угрозу национальной безопасности». Ее поддержал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

«Владимир Зеленский, сделайте, наконец, то, что не сделал партнер [украинского политика Виктора] Медведчука [экс-президент Украины Петр] Порошенко, — соберите СНБО и очистите информационное пространство от влияния Кремля. Кум Путина не может и не будет влиять на информационную политику Украины. Если этого не сделает Зеленский — сделают украинцы», — написал Ляшко на своей странице в соцсети Facebook.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал телеканал NewsOne отказаться от проведения телемоста.

«Обращаюсь к журналистам и руководителям канала. Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят в Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните — и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу», — написал премьер на своей странице в Facebook.

Комментируя истерику украинских политиков, известный российский телеведущий, писатель и журналист Владимир Соловьев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что реакцию парламентариев и высокоранговых чиновников Киева можно было спрогнозировать.

«Возмутившиеся телемостом с Россией депутаты Рады просто боятся правды. Несмотря на то, что наш канал запрещен для официальной трансляции на территории Украины, а журналисты нашего канала, мои коллеги, находятся на сайте «Миротворец» и нам запрещают въезд на территорию Украины, зрители страны выбирают нас. И именно поэтому, несмотря на все завывания украинской пропаганды, они (украинские политики. — Прим. ФАН) ничего не могут противопоставить слову правды. Поэтому люди смотрят наши эфиры и верят нам, поэтому тот эфир, который состоится в пятницу, который ведут мои замечательные коллеги Андрей Малахов и Мария Сытина, для них настолько страшен. Они боятся правды!» — сказал Соловьев.

Напомним, 21 июля 2019 года на Украине пройдут досрочные парламентские выборы. Накануне группа «Рейтинг» опубликовала свежие замеры политических симпатий украинских граждан. Лидирует немного растерявшая поддержку партия «Слуга народа» Владимира Зеленского. Следом расположилась «Оппозиционная платформа — за жизнь» во главе с Юрием Бойко. Тройку лидеров замкнула «Европейская солидарность» Петра Порошенко. «Радикальная партия» Олега Ляшко может рассчитывать лишь на 2% голосов.