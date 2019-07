В Тбилиси заявили, что «русофобия в стране всегда была, но сейчас она выплеснулась на поверхность»

Известный грузинский политолог Арно Хидирбегишвили рассказал корреспондентам Федерального агентства новостей о реальном состоянии русофобии в Грузии. Именно это явление, негласно поощряемое грузинскими властями, стало главной причиной зарождения нынешней волны антироссийских протестов в Тбилиси, а также диких заявлений в местных СМИ в адрес руководства РФ.

Как сообщили корреспондентам ФАН в Тбилиси грузинские эксперты, русофобия в той или иной степени была свойственна всем грузинским политикам, правившим страной в последние полтора десятилетия, начиная с «революции роз», на волне которой к власти пришел Михаил Саакашвили. Но даже после его ухода в 2013 году его преемники сохраняли этот элемент в управлении страной неизменным. И хотя до проявлений бытовой русофобии в Грузии доходило редко, ее демонстрирование в политической жизни страны не только не порицалось, но скорее одобрялось. Корреспонденты ФАН четко ощутили эту двойственность, находясь в грузинской столице. С одной стороны, мы можем говорить по-русски в любом общественном месте — магазине, ресторане, на вокзале и т. д. Местные жители охотно ответят тебе на русском, покажут дорогу, а при случае вспомнят о том, что «мы два братских народа и если бы не Америка, то все было бы хорошо». С другой стороны, в любом табачном или кофейном ларьке в Тбилиси легко купить специальные наклейки с надписями Russia is an occupier, I'm from Georgia and my country occupied by Russia, Stop Russia и т. д. Вообще-то эти наклейки предназначены для впечатлительных курильщиков — чтобы заклеивать ими страшные медицинские картинки на сигаретных пачках. Однако местная молодежь охотно использует их и для многих других целей. Кроме того, на рынке можно встретить пляжные сумки с аналогичными надписями, футболки и т. д. В сочетании с антироссийскими протестами и недавними русофобскими высказываниями президента Грузии Саломе Зурабишвили все это складывается в единую весьма неприглядную картинку, на фоне которой даже самые искренние разговоры о «братстве» грузин и русских выглядят сомнительно.

И разумеется, жирным мазком в общую русофобскую картину стал омерзительный поступок ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии. 7 июля он начал свою авторскую программу «Постскриптум» с чудовищного обращения к президенту России Владимиру Путину. Габуния около минуты обкладывал президента РФ отборным русским матом, грязно оскорблял лидера России и даже его покойную мать. И хотя президент Грузии Саломе Зурабишвили «сурово осудила» поступок ведущего «Рустави 2» и заявила, что «подобные действия способствуют разжиганию межнациональной розни», все это выглядело неубедительно. В России за подобное обращение в телеэфире к любому иностранному лидеру журналиста не только тут же выгнали бы из профессии с «волчьим билетом», но и наверняка подвергли бы публичному остракизму. В Грузии же ничего подобного ожидать не приходится.

На эту тему мы поговорили с Арно Хидирбегишвили, грузинским политологом и публицистом, главным редактором информационного агентства «Грузинформ».

— Каков, на ваш взгляд, сегодня реальный уровень русофобии среди грузинского населения? Насколько болезненно воспринимается гражданами вопрос статуса Абхазии и Южной Осетии?

— Я буду говорить откровенно. Если вопрос статуса Абхазии и Южной Осетии после войны 2008 года во всех соцопросах (а их в основном проводят в Грузии западные и американские социнституты) стоял на первом месте, то сейчас, спустя 11 лет после конфликта, он давно уже ушел в общественном сознании на пятую или шестую позицию. И это вполне понятно, потому что у людей возникли гораздо более насущные проблемы. Например, такие как тяжелое социальное положение, которое может еще и ухудшиться, или отсутствие жизненных перспектив у значительной части грузин.

Кроме того, в сознании грузин возникли новые опасности. Потому что никто не отменял «жизненных интересов» США, которые рассматривают Грузию как свой форпост у российских границ. И сегодня уже можно говорить о том, что «Грузия пока не вошла в НАТО, но НАТО уже вошла в Грузию». В стране открываются информационные, координационные центры Альянса, местные морские порты в любой момент могут превратиться в военно-морские базы США и т. д. Кстати, по новому указу президента Грузии американские корабли могут заходить в наши порты, даже не заполняя путевой лист и не подавая заранее никаких соответствующих документов — как к себе домой.

Тут стоит упомянуть и о недавнем визите в страну помощника кандидата в президенты США Джо Байдена Майка Карпентера. На первый взгляд, он удивил многих. Но дело в том, что еще в 2009 году, когда Байден в качестве вице-президента США приезжал в Грузию, он не только подружился с Саакашвили, но и провел с ним деловые переговоры по вопросу стратегической безопасности. Саакашвили пообещал Байдену построить глубоководный порт в грузинском городе Анаклея, на Черном море, куда смог бы регулярно заходить американский подводный флот, атомные крейсера с ракетами на борту. Кроме того, туда могли бы заходить и транспортные корабли Пентагона, и Саакашвили намеревался делать большие деньги на перевалке американских грузов из Афганистана. В итоге стороны договорились — сын Байдена Хантер назначается директором этого консорциума со стороны США, и большая часть доходов от перевалки стратегических грузов делилась бы пополам. Байден взял на себя обязанность выбить на этот проект деньги у американских инвесторов. Но, так как новая власть в лице Бидзины Иванишвили посчитала, что Грузия вполне обойдется без базы подлодок, просто сохранив в Анаклее торговый порт, этот проект был прикрыт, что больно ударило по интересам Байдена. Тогда он и его сын переметнулись на Украину, на добычу сланцевого газа, и их вмешательство кончилось громким коррупционным скандалом. Теперь им приходится оттуда уходить, и взор лидера демократов США вновь обратился на Грузию. Да, стратегический проект в Анаклее пока прикрыт, у его руководителя с грузинской стороны Мамуки Хазарадзе денег нет, и его вообще впору в тюрьму сажать за неуплату налогов. Американские инвесторы тоже больше не дадут денег на проект. Не даст этих средств и Тбилиси, уже вложивший больше 300 миллионов долларов. Единственный выход — вернуть к власти Саакашвили, который издаст новый указ, и Грузия за свой счет достроит этот порт в Анаклее. Дальше все по сценарию: Хантер Байден — директор этого СП, а старший Байден с Саакашвили отмывают деньги... Именно с целью возродить этот и многие другие стратегические проекты, направленные в первую очередь против России, американцы и дали старт нынешней кампании протестов в Тбилиси. И так просто, поверьте, они ее не свернут.

— Многие в Грузии сегодня говорят о том, что определенный уровень русофобии обеспечивает внутренняя обида грузин после потери двух регионов — Абхазии и Южной Осетии...

— Как я уже сказал, вопрос Абхазии и Южной Осетии сегодня не стоит так остро для граждан, на первый план вышли социальные проблемы, а также трудоустройство, потому что новых рабочих мест в стране, несмотря на все обещания власти, за последние годы так и не было создано. По сути, сегодня грузинские власти столкнулись с острой нехваткой инвестиций и тупиком в экономике.

Тем не менее сказать, что русофобии в Грузии нет, нельзя. Она в постсоветское время всегда была, просто загонялась властями внутрь, для того чтобы создать приличный имидж стране. Сейчас она выплеснулась на поверхность — в СМИ, в уличные выступления и т. д. Но, повторюсь, русофобия всегда была, она никуда не исчезала, ее исповедовало определенное количество людей в Грузии. Как правило, это всегда было абсолютное меньшинство, но после 2008 года и десятка лет жесткой психологической обработки грузинской молодежи и подростков сейчас в нашем обществе сформировался такой вот опасный сегмент. Это молодежь, которая воспитывалась на других ценностях, а не на исконных дружественных традициях Грузии, и тем более не на православных ценностях. Она, как правило, живет в Тбилиси и считает себя «продвинутой». Ребята воспитаны на европейских ЛГБТ-«ценностях», на принципах «истинной демократии» и толерантности, а также на посулах Саакашвили. Он же прямо говорил в своих выступлениях: «Что нужно молодым? Вот кусты (намек на секс. — Прим. ФАН) и вот кока-кола! Что вам еще нужно? Станьте министрами или богачами, пойдите в автосалон, купите себе Land Cruiser, живите и радуйтесь!»

И вот грузинская молодежь, которая толком книг никогда не читала, которая информацию получает только через Интернет и телевидение, впитала в себя эти «ценности». Ее представители не получают никакой альтернативы русофобской повестке, они круглые сутки смотрят телеканал «Рустави 2», который талдычит: «Мацони — черный (мацони — национальный продукт на основе молока, белого цвета. — Прим. ФАН), Россия — оккупант, Россия — враг номер один» и т. д. Часть молодых грузин восприняли все это за чистую монету, и теперь они говорят: «Мы никогда не читали ваших книг и не желаем. Отстаньте от нас, нам в СМИ говорят правду!» А те же преподаватели не имеют сейчас права сказать лишнее слово, они читают лекции, в том числе по литературе, истории, так как им приказали «сверху». И это при том, что значительная часть работников образования пришла в школы и вузы при Саакашвили.

Помимо того, МВД Грузии до сих пор не очищено от его людей, и сфера высшего и среднего образования полностью остается за «саакашистами». Они воспитывают студентов так, что те гарантированно становятся русофобами, а потом выходят на площадь под такими же лозунгами. Ведь современная молодежь с лекторами проводит больше времени, чем с родителями. Интересно, что наиболее русофобски настроенная часть молодых грузин неоднородна. По моим наблюдениям, в основном это дети либо из очень обеспеченных, либо из неудачных, маргинальных семей, такой вот разброс. Дети из обеспеченных семей в будущем видят себя во власти в Грузии, где такой подход к России не считается зазорным. А дети из неудачливых семей единственный свой материальный доход видят в подачках, в грантах от американских организаций — их легко получить за то, что они будут ругать Россию и выходить на площади. В целом уровень русофобии охватывает сегодня порядка 15% населения страны. Хотя, еще раз повторю, подавляющее большинство населения Грузии выступает за восстановление отношений с Россией в полном объеме — в торговле, гуманитарной, спортивной и прочих сферах. Такие люди составляют в Грузии большинство, но большинство молчаливое, им сегодня никто не дает права голоса на тему отношений с РФ.

Однако опасность состоит в том, что эта категория дружески настроенных к России людей со временем будет сокращаться — если все будет продолжаться сегодня так, как идет, при полной самоустраненности России. В РФ, насколько я знаю из ваших СМИ, не слишком интересуются Грузией, а политики говорят: «Мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела». Пророссийская часть населения будет уменьшаться естественным путем, потому что это в основном среднее и старшее поколения. А молодое поколение грузин, воспитанное на русофобии, будет приходить в бизнес и во власть. В конце концов оно перевесит, и в результате может произойти так, что Грузия просто опустошится — так, как это произошло в странах Прибалтики. После вхождения этих стран в Евросоюз и в зону Шенгена их жители массово уезжают, и большая часть уже никогда не возвращается на родину. Поэтому, если Россия не вмешается и все будет идти по планам, составленным на Западе, через полтора-два десятка лет Грузия опустеет. И здесь останется только та часть населения, которая необходима для обслуживания военных баз НАТО и США.