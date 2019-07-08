Грозы, сильный ветер и туман ожидаются в Петербурге 8 июля

Санкт-Петербург, 8 июля. Вечером 8 июля в Санкт-Петербурге синоптики Северо-западного УГМС прогнозируют грозы. Также ожидается сильный ветер. Ночью в городе возможен туман.

Максимальная температура воздуха в течении дня будет около 21 градуса, далее вероятность грозы повысится. К вечеру эта вероятность приблизится к 100%.

До обеда жителей города ожидает ясная погода без ветра, но во второй половине дня ветер усилится до 13 м/c. Во вторник температура воздуха немного понизится до +18 градусов. Синоптики также прогнозируют грозы и ливни. Однако уже со среды прогноз порадует жителей и гостей Северной столицы, установится солнечная и безветренная погода.