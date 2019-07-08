Мантуров заявил о сохранении у заказчиков интереса к SSJ100

Москва, 8 июля. Катастрофа SSJ100 в столичной воздушной гавани «Шереметьево» в начале мая не отразилась не интересе как иностранных, так и отечественных перевозчиков к лайнеру — у всех сохраняется желание приобрести эти самолеты. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Нет. С точки зрения иностранных заказчиков, да, собственно, и российских, на которых мы рассчитывали изначально, у всех сохраняется и потребность, и желание приобрести самолеты», — сообщил глава ведомства.

По словам российского министра, ключевая проблема заключается в том, что Superjet находится в определенной очень узкой нише, передает РИА Новости.

Он также указал на то, что для наращивания компетенций необходимо для начала освоить что-то меньшее, чтобы подойти к средне- и ближнемагистральному самолету.

«На сегодняшний день с набранными компетенциями мы уже уверенно осваиваем МС-21», — подчеркнул Мантуров.

Как сообщало издание «ФедералПресс», самолет SSJ 100 отечественного перевозчика «Аэрофлот», следовавший рейсом Москва — Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в «Шереметьево» и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным синоптиков, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По информации Следственного комитета РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Среди главных версий ЧП — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших технический осмотр лиц, а также неисправность судна и погодные условия.

Ране министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Иран подтвердил свои намерения приобрести у России 12 самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщал Infox.ru.