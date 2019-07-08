Британцы возмутились предложением Джонсона сделать английский основным языком

Лондон, 8 июля. Жители Великобритании возмутились заявлением главного претендента на пост премьер-министра страны Бориса Джонсона о том, что в государстве английский язык должен использоваться в качестве основного. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«В нашей стране что-то часто стали попадаться места, где для некоторых людей английский не является главным языком, и это надо менять», — цитирует Джонсона американское издание.

Политик подчеркнул, что изучение английского языка должно стать приоритетом для прибывающих в Великобританию мигрантов. По словам Джонсона, приезжие должны стремиться к тому, чтобы «стать британцами и чувствовать себя как британцы».

Как сообщает американская газета, заявление политика вызвало возмущение по всей Великобритании. В комментария в Сети британцы напомнили Джонсону, что в стране используется много других языков. Некоторые увидели в словах политика «эхо популистских разговоров, направленных против иммигрантов», а также «неуважение к многовековым языкам коренных народов региона».

Член парламента Шотландии Ангус Макнил в своем Twitter назвал Джонсона невеждой и напомнил, что родными для британских островов являются кельтские языки, а английский, принадлежащий к германской группе, просто «задавил» их.

Даже сестра Джонсона Рейчел посмеялась над словами политика, сообщив, что дома их семья часто говорит на древнегреческом языке.

«Я действительно не знаю, о чем он», — написала Рейчел.

Как отмечает The Washington Post, Великобритания тратит значительные ресурсы на сохранение коренных языков по всей стране, например, валлийского, гэльского, шотландского и ирландского. По данным американского издания, перепись 2011 года показала, что в Англии и Уэльсе более 90% жителей говорят на английском и валлийском. 7,7% людей по всей стране используют другой основной язык. При этом в Лондоне доля таких жителей составила около 22%. Как сообщает американская газета, в Великобритании говорят на многих языках, в том числе на польском, пенджабском, арабском и французском.