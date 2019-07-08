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Трамп ответил на слова британского посла о «некомпетентности» администрации Белого дома

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Трамп ответил на слова британского посла о «некомпетентности» администрации Белого дома

Вашингтон, 8 июля. Хозяин Белого дома Дональд Трамп отреагировал на сообщения СМИ, что британский посол в США Ким Дэррок негативно характеризовал его перед начальством в Лондоне.

«Посол не трудился на благо Соединенного Королевства. Мы не являемся большими фанатами этого человека», — заявил журналистам лидер Штатов.

Накануне телевизионный канал CNN сообщил, что британский посол в секретных дипломатических телеграммах называл администрацию президента Америки «неумелой» и «некомпетентной», а также высказывал мнения, что карьера Трампа «может закончиться позорно». Обстановку, царящую в Белом доме, британский дипломат называл «боями».

Изначально информацию об утечке сообщений британского посла опубликовало британское издание Daily Mail, в распоряжении газеты оказались отрывки из телеграмм Дэррока. По данным издания, Дэррок в одном из сообщений заявил, что не верит в возможность того, что администрация Трампа станет «менее дисфункциональной», менее непредвиденной, а также менее дипломатически неуклюжей и неумелой.

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