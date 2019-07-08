The National Interest усомнилось в действенности американских систем ПРО в Европе

Москва, 8 июля. Системы ПРО США Aegis Ashore, которые планировали разместить в Польше полтора года назад, не прошли необходимого количества испытаний.

По информации американского аналитического издания по военно-политической тематике The National Interest, именно поэтому нет точной информации, работает ли система противовоздушной обороны согласно сформированному плану. Также отсутствие необходимого количества испытаний не позволяет отстрочить устранение возможных неполадок. Перевод материала The National Interest предоставляет ИноТВ.

Соединенные Штаты отстают от графика размещения систем противоракетной обороны в Европе и к настоящему моменту не провели необходимого количества их испытаний, отмечает издание. Авторы материалы обращают внимание на тот факт, что системы ПРО должны были защитить США от возможных ракетных ударов различной мощности.

Согласно данным американской Счетной палаты, в минувшем году были запланированы 11 испытаний. Однако Агентство по противоракетной обороне США провело лишь семь из них. Также не завершился процесс поэтапного адаптивного подхода развертывания противоракетной обороны в европейских странах. В частности, речь идет о последнем — третьем — этапе реализации программы глобальной противоракетной обороны Aegis Ashore: в Польше системы до сих пор не развернуты, хотя это должно было произойти еще 18 месяцев назад.

Отмечается, что система противоракетной обороны Aegis Ashore представляет собой наземную версию американской корабельной многофункциональной боевой системы Aegis. Она предназначена для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности и является частью национальной системы противоракетной обороны США. Система ПВО состоит из радара SPY-1 и 24 зенитных управляемых ракет SM-3 (Standard Missile 3).

По словам экспертов, задержка выполнения третьего этапа адаптивного подхода развертывания противоракетной обороны в странах Европы позволяет «Агентству по противоракетной обороне возможность провести дополнительные тестирования и собрать больше данных об их функционировании».

Американское издание подчеркивает, что оказавшееся в распоряжении специалистов и разработчиков время можно будет использовать для решения давней проблемы проблемы — как же перехватывать несколько ракет и боеголовок, при этом не перегружая систему. По информации The National Interest, в Агентстве и вовсе планируют сократить количество испытаний по перехвату баллистических ракет и отказаться от тестирования, которое необходимо для оценки способности одновременного перехвата сразу нескольких ракет.

Авторы материала пришли к выводу, что действенность американской системы ПРО в Европе не доказана. Они особо подчеркнули, что уменьшение числа испытаний не позволит получить информацию о том, работают ли системы противовоздушной обороны согласно плану.

Американский военный журнал Military Watch признал системы противоракетной обороны США неспособными противостоять современным российским ракетам, напоминает «Газета.ru». Журналисты обратили внимание на тот факт, что ракетный комплекс «Авангард» с 20-кратной скоростью звука не может быть перехвачен американским вооружением.

Ранее сообщалось, что Япония подписала контракт с Соединенными Штатами о закупке двух комплексов ПРО Aegis Ashore. Общая сумма контракта составляет 1,26 млрд долларов. В стоимость входит в том числе обучение военного персонала.

РФ неоднократно выражала обеспокоенность в связи с размещением американских систем. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал покупку Aegis Ashore Японией угрозой для России.