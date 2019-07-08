Акинфеев заявил, что не планирует возвращаться в сборную России

Москва, 8 июля. Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев не планирует возвращаться в российскую сборную. Соответствующее заявление спортсмен сделал на встрече с болельщиками «армейцев».

«Возвращение в сборную? Если честно, это маловероятно. Я не отменяю свои решения», — сказал Акинфеев.

Голкипер отметил, что сделал свой выбор в пользу ЦСКА и собирается играть в клубе до окончания контракта. По словам Акинфеева, у него не было других вариантов. Контракт с армейским клубом у футболиста заканчивается по истечении сезона 2021/2022 годов, сообщает KP.RU.

Напомним, вратарь выступал за российскую сборную с 2004 года. Футболист представлял родную страну в 11 играх. Высшим достижением сборной, в составе которой играл Акинфеев, стала бронза на Евро-2008. 1 октября 2018 года вратарь заявил об окончании карьеры в сборной РФ, объяснив свое решение возрастом и состоянием здоровья, сообщает «АиФ». Сейчас голкиперу 33 года.

В последний раз Акинфеев выступал за российскую сборную 7 июля прошлого года в Сочи на 1/4 финала чемпионата мира по футболу. В тот день россияне встретились на поле с хорватами. Сборная России уступила сопернику по пенальти.

Отметим, что сейчас национальная команда РФ выступает в группе I в отборе к Евро-2020. На данный момент российская сборная, которая набрала девять очков, занимает второе место в группе, сообщает телеканал «360». Нашу команду опережает Бельгия, набравшая 12 очков в четырех матчах.