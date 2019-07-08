Телеканал «Рустави 2» возобновил вещание после акции протеста

Тбилиси, 8 июля. После нескольких часов отсутствия в эфире грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил привычную работу.

Решение о приостановке вещания руководство телевизионного канала приняло во время акции протеста, которая проходила под окнами грузинского средства массовой информации.

Жители столицы Грузии были недовольны действиями сотрудника телеканала Георгия Габуния, который накануне вечером в авторской программе позволил себе резкие нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина.

Такое поведение журналиста вызвало осуждение в грузинском обществе: так минувшей ночью граждане закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, а также требовали уволить ведущего и отправить в отставку руководителя «Рустави 2» Нику Гварамия.

Кроме того, действия телеведущего осудили министерство иностранных дел Грузии, председатель правительства страны, а также глава грузинского государства Саломе Зурабишвили.

Генеральный директор телекомпании заявила, что считает неприемлемым мат в прямом эфире. Позднее телеканал распространил официальное заявление, в котором принес извинения за нецензурную лексику журналиста.

Напомним, что в июне в Тбилиси начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. На фоне беспорядков президент Грузии назвала Россию врагом и заявила, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении с 8 июля пассажирского авиасообщения с Грузией. Целью документа является обеспечение безопасности россиян на фоне экстремистских действий, происходящих в Грузии.