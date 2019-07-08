Семья Виктора Бута прилетит в США для встречи с ним в тюрьме Иллинойса

Москва, 8 июля. Родственники находящегося в иллинойсской тюрьме гражданина РФ Виктора Бута прилетят в начале осени в Штаты, чтобы навестить его в пенитенциарном учреждении «Марион». Об этом сообщила жена россиянина Алла Бут.

«Мы с дочерью прилетаем в Нью-Йорк вечером 8 сентября. Обратный билет в Россию у нас пока куплен на 28 октября. Возможно, останемся в США и дольше, если это позволят американские миграционные службы», — рассказала в интервью газете «Известия» Алла Бут.

По ее словам, в Нью-Йорке они собираются находиться примерно пять дней, чтобы встретиться с адвокатом Бута и российскими дипломатами из американской столицы, а затем переберутся в город Марион, где расположена тюрьма.

Супруга Бута рассчитывает, что администрация тюрьмы разрешит им чаще навещать мужа, чем это допускает регламент учреждения. По ее словам, основная проблема заключается в том, что свидания в тюрьме разрешены лишь раз в неделю.

Помимо этого, Алла Бут высказала беспокойство касательно возможных провокаций с американской стороны, связанных с обысками и допросами.

Как сообщала «Газета.Ru», Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу американской стороны. В отношении него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая считается в США террористической. В 2010 году Бута передали Штатам, его приговорили к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в 15 млн долларов.