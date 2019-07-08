Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Хабаровский суд арестовал начальника управления дорог по подозрению во взятке

45
0 Оставить комментарий

Хабаровский суд арестовал начальника управления дорог по подозрению во взятке

Хабаровск, 8 июля. Начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо, подозреваемый в получении взятки в 4 миллиона рублей, взят под стражу. Об этом заявил в понедельник представитель Центрального районного суда.

По имеющимся данным, суд избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в виде ареста сроком на 60 дней — до 3 сентября, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что следственное управление Следственного комитета России по региону открыло уголовное дело против чиновника по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Гроо задержали в пятницу и поместили в следственный изолятор.

Напомним, 3 июля Пресненский суд российской столицы арестовал на два месяца временно исполняющего обязанности заместителя начальника столичного ОМВД по району Митино Евгения Щеглова, обвиняемого в получении взятки.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров