Киев, 8 июля. Украинский президент Владимир Зеленский появился на публике с резиновым браслетом на руке. Странный аксессуар желтого цвета был на его руке, когда он в сопровождении председателя Европейского совета Дональда Туска посетил Одессу.

Странный браслет на руке Зеленского озадачил пользователей Сети. По словам пользователей, подобный аксессуар обычно выдают при оплате билета в ночной клуб, гостиницу или фитнес-центр. Как пишет «Страна.ua», читатели в комментариях в Сети начали гадать, для чего президент страны носит на руке резиновое изделие.

Один из них предположил, что это браслет из ночного клуба.

«Это из какого ночного клуба?», — спросил он.

Другой юзер заявил, что браслет из отеля в Турции, а Зеленский летал на курорт после выборов и забыл снять браслет. Большинство юзеров решили, что это браслет, отпугивающий комаров.

Ранее Зеленский озадачил пользователей Сети странным поведением на совещании.

Видео было опубликовано в социальных сетях под названием «Зеленский сыграл Добкина-младшего». Глава государства на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде постоянно осматривается, меняет позу и выражение лица, часто пьет воду.

Название отсылает к истории с народным депутатом Михаилом Добкиным, который в 2016 году попал на видео с не совсем адекватным поведением. Тогда он прямо в зале украинского парламента спрятался за колонной и вел себя странно. Многие предположили, что Добкин находился под воздействием наркотиков, но тот отрицал подобные домыслы.

Комментаторы вспомнили инцидент с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, произошедший во время визита Владимира Зеленского в Германию. Тогда камеры запечатлели, как во время исполнения национальных гимнов Меркель стало сильно трясти. Позже канцлер рассказала, что выпила «как минимум три стакана воды», после чего ей стало легче.

Пользователи Сети сравнили «странное поведение» Зеленского с симптомами Ангелы Меркель.

Часть пользователей поинтересовалась, не пошел ли Зеленский «по стопам» бывшего президента Украины Петра Порошенко, которого ранее подозревали в злоупотреблении спиртными напитками. Депутат Госдумы и бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко называл очевидной алкогольную зависимость Порошенко.