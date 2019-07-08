Синоптики рассказали, когда из Центральной России уйдет затяжной циклон

Москва, 8 июля. В российском Гидрометцентре предположили, когда в центральную Россию вернется по-настоящему июльская погода, которую на протяжении нескольких дней портит холодный циклон.

По словам заведующего отделом краткосрочных прогнозов погоды ведомства Александра Голубева, в некоторых областях Европейской части России сейчас холоднее, чем в Чукотском автономном округе.

Виновником того, что жители центральных регионов были вынуждены на время прекратить купальный сезон, а также достать весенние куртки, является малоподвижный большой циклон.

«Блокирующими бывают антициклоны, а циклон просто устанавливается на какое-то время, может до двух недель. Радует одно: одна неделя зависания циклона уже прошла, и появилась надежда на возвращение лета», — рассказал Голубев.

В предстоящие дни в центре России будет преимущественно облачная погода с дождями – где-то сильными, а где-то – не очень. При этом во время прояснений воздух будет значительно прогреваться.

В начале недели практически во всех регионах центра страны днем будет до 23 градусов тепла. К середине недели похолодает до 20 градусов. В выходные, по предварительному прогнозу, ожидается до +22 градусов.

Напомним, что теплая погода вернется в Москву во второй половине июля. Новая рабочая неделя не будет теплой, к выходным температура воздуха составит 16–18 градусов тепла. Пока не стоит доставать теплые вещи, но ветровка может понадобиться.