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Экономика

СМИ сообщили, что рынок поддельных люксовых товаров в РФ превысил легальный

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СМИ сообщили, что рынок поддельных люксовых товаров в РФ превысил легальный

Москва, 8 июля. Аналитики компании Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка люксовых товаров превысил легальный сегмент. Реплики известных брендов продавались за 280 млрд рублей, а оригинальные товары — за 248 млрд рублей.

Согласно данным аналитического исследования, главным каналом сбыта контрафактной продукции являются торговые центры и вещевые рынки. На 25 млрд рублей реплики продаются через социальные сети и маркетплейсы. В данной ситуации речь идет о фейковых футболках, кроссовках, джинсах и сумках, сообщает издание «КоммерсантЪ».

По информации газеты, ситуация в России отличается от того, что происходит в мире. В других государствах на долю реплик приходится 30-35% суммарных продаж.

Специалисты указывают, что аудитории покупателей контрафактной и оригинальной продукции не пересекаются, это объясняется это тем, что у премиум-марок есть устоявшаяся доля платежеспособных покупателей.

Управляющие торговыми центрами предположили, что подделки дорогих товаров могут реализовываться и в торговых комплексах российской столицы, пишет «Ъ».

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