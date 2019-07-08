Россияне назвали города РФ, которые стоит посетить иностранным туристам

Москва, 8 июля. Жители РФ назвали российские города, которые, по их мнению, следует в первую очередь посетить иностранным туристам. Чаще всего в рекомендациях фигурирует Санкт-Петербург, сообщает сервис Aviasales.

Чтобы составить рейтинг, эксперты сервиса опросили 34 тысячи пользователей. За Петербург отдали голоса 56% респондентов. По данным Aviasales, в Северную столицу чаще всего приезжают туристы из Германии, Казахстана, Италии, Грузии, Белоруссии, Молдавии и Армении.

Вторую строчку списка заняла Москва. За российскую столицу проголосовали 32% опрошенных. По данным сервиса, Москву чаще всего посещают туристы из Казахстана, Белоруссии, Германии, Армении, Израиля, Чехии и Китая.

На третьем месте рейтинга оказалась Казань. Посетить столицу Татарстана иностранцам советуют 7% россиян. Респонденты отмечают, что Казань — это колоритный город, впитавший культуру разных народов. По данным Aviasales, чаще всего столицу Татарстана выбирают зарубежные туристы из Казахстана, Белоруссии, Чехии, Германии, ОАЭ и Великобритании.

Также 5% опрошенных назвали Сочи самым интересным городом для иностранцев. По мнению респондентов, здесь зарубежным туристам следует осмотреть олимпийские объекты, посетить Красную поляну и насладиться закатами на черноморском побережье. Чаще всего в Сочи приезжают иностранные гости из Армении, Белоруссии, Казахстана, Израиля, Грузии, Германии и Турции.

Ранее эксперты составили рейтинг лучших стран и городов для летних гастрономических туров. Петербург оказался на первом месте и в этом списке.