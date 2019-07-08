В Тбилиси заявили, что «Габуния не грузин, и даже не мужчина»

Скандальное выступление телеведущего Георгия Габуния в прямом эфире грузинского телеканала «Рустави 2», во время которого он в течение полутора минут последними словами оскорблял президента России Владимира Путина, вызвало шок в Тбилиси. Сотни граждан в течение пары часов собрались перед офисом телеканала, требуя его закрытия и начала прокурорского расследования инцидента.

Редакция «Рустави 2» находится на самой окраине Тбилиси, в восьми километрах от центра города. Однако, когда корреспонденты Федерального агентства новостей добрались до его офиса, там уже находилось несколько сотен разгневанных граждан. Они поначалу попытались ворваться в офис телеканала, чтобы лично сказать Габунии «пару ласковых», однако полиция заранее перекрыла вход на телеканал (который вскоре после инцидента прервал вещание).

В грузинских соцсетях всю ночь бушевал шквал гневных комментариев в адрес Габунии и «Рустави 2». На вопрос корреспондента ФАН, зачем они столь поздней ночью приехали на окраину города, люди отвечали: «Просто не было сил терпеть подобное!».

«Он же явный повокатор, этот Габуния! Он хочет, чтобы российский и грузинский народы окончательно рассорились! Мало нам запрета на авиасообщение между двумя странами, так теперь еще и оскорблять друг друга начнем!» — горячо говорила пожилая жительница Тбилиси Нана.

«Понимаешь, я сюда не за Путина пришел стоять, а за то. Чтобы никто не смел нарушать национальные традиции! – говорил старый тбилисец Георгий. – Ни один грузинский мужчина, если он себя уважает, не позволит себе крыть другого матом, да еще и публично! Но главное – этот Габуния позволил себе оскорбить родителей. Это – совсем последнее дело, это у нас даже бомжи и уголовники себе такого не позволяют!». «Этот ведущий – не грузин! И он – не мужчина! Он не Путина унизил, он себя унизил, в грязь втоптал! Теперь ему ни один вменяемый человек руки не подаст! – кипятился молодой шофер Тариэл. – И ведь все прекрасно знают, чего они добиваются – они хотят, чтобы Россия окончательно с нами порвала, жизнь у нас испортилась, и недовольные граждане свергли бы нынешнюю власть! И тут бы вышел Саакашвили, такой весь в белом! Этот «Рустави 2» ему и принадлежит! Но мы такого не допустим!».

«Я очень боюсь, что Путин может обидеться и сделать что-нибудь плохое против Грузии! Я уже пережила две войны, и очень не хочу, чтобы была еще и третья! Этот ведущий сказал мерзкие, просто подлые слова, и я готова принести президенту России свои извинения! Но, если честно, я думаю, что Путин – умный человек, и он даже не подумает отвечать на такую провокацию!» – сообщила пожилая грузинка Марикэ.

К середине ночи толпа у офиса «Рустави 2» несколько подуспокоилась, и даже начала редеть. Несколько десятков полицейских, охранявшие вход на телеканал, немного расслабились. В этот момент к толпе вышел один из главных активистов, тоже весь в белом. Он заявил о том, что специально созданная возмущенными гражданами рабочая группа выдвинула властям два главных условия. Первое – это полное закрытие телеканала «Рустави 2», который «упорно ведет страну к новой войне», а также расследования инцидента с высказываниями Габунии прокуратурой – с последующей посадкой последнего. После этого граждане начали расходиться по домам, а полицейские – по специальным машинам, чтобы разъехаться по отделениям.

Напомним, скандальный выпуск итоговой программы на одном из рейтинговых телеканалов Грузии вышел в эфир на фоне самого серьезного осложнения отношений с Россией за последние десять лет. В Тбилиси уже почти три недели проходят акции протеста с антироссийскими лозунгами и требованиями отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии. В ответ на антироссийскую риторику в Тбилиси (которую поддержала президент Саломе Зурабишвили), Москва прервала прямое авиасообщение с Грузией. Это решение вступило в силу с понедельника, 8 июля. Одновременно российские туроператоры прервали оформление заявок на туры в Грузию.

Стоит отметить, что власти Грузии также в крайне резкой форме высказались по поводу эфира «Рустави 2». Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал высказывания Габуния «возмутительной провокацией и попыткой дестабилизации в стране». А президент Грузинской национально-культурной автономии в России Георгий Цурцумия считает выступление Габуния «неприемлемым и провокационным».

«Использование нецензурной лексики, тем более в прямом эфире - грубейшее нарушение гражданской этики. Я уверен, что это была заранее подготовленная, омерзительная провокация с целью усугубить конфликтную ситуацию между Грузией и РФ. Я искренне надеюсь, что руководство России не будет реагировать на данную провокацию», — заявил Цурцумия.

В свою очередь, руководство телекомпании заявило, что «со стороны ведущего имело место «самовыражение», но все же признало нарушение некой «красной линии».

«У нас в работе тоже есть свои «красные линии». Наш телеканал категорически не разделяет форму выражения мнения господином Габунией. Мы считаем, что это не соответствует ни аудитории, ни стандартам канала», — заявила директор телеканала Ника Гварамия.

По мнению экспертов, история с «самовыражением» Габунии обязательно получит продолжение. Причем не только на уровне дипломатов двух стран, но и на внутри -политическом уровне в самой Грузии. После гнусного демарша Габунии слишком многие в Грузии поняли, что команда Саакашвили, стоящая за телеканалом, решила пойти на крайние меры в развязывании нового госпереворота под соусом намеренной русофобии. А значит, продолжающиеся митинги оппозиционеров у грузинского парламента могут вскоре натолкнуться на гражданское сопротивление со стороны вменяемых тбилисцев.