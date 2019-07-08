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Инспекторы фиксируют ежедневное возвращение беженцев в Сирию на КПП с Ливаном

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Инспекторы фиксируют ежедневное возвращение беженцев в Сирию на КПП с Ливаном

Дамаск, 8 июля. Инспекторы контрольно-пропускного пункта (КПП) на сирийско-ливанской границе каждый день фиксируют возвращение беженцев. Об этом в понедельник рассказал журналистам инспектор Хасан Сали.

По его словам, не все граждане САР возвращаются домой с документами.

«Мы проверяем документы, у некоторых нет паспортов​​​, поэтому мы выдаем временное разрешение на въезд. Людям еще предстоит пройти проверку в нашей миграционной службе», — уточнил инспектор.

Он отметил, что беженцы возвращаются домой на автобусах, некоторые из них полностью заполнены вещами — ковры, матрасы, баулы с одеждой и даже мебель. Благодаря тому, что ситуация на большей территории Сирийской Арабской Республики нормализовалась и жить стало безопасно, беженцы едут на родину.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над международной террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков и членов бандитских вооруженных формирований. На сегодняшний день на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.

Накануне российские военные в Сирии доставили гуманитарную помощь жителям Хамурии в Восточной Гуте.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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