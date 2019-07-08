Киев, 8 июля. Депутаты Верховной рады Украины призывают созвать Совет национальной безопасности и обороны в связи с планами провести телемост между Россией и Украиной. Об этом написала депутат Рады Анна Гопко на странице в Facebook в воскресенье.

В Раде раскритиковали планы по проведению телемоста между Россией и Украиной. Ранее телеканал «Россия 1» заявил о подготовке эфира с телемостом «Нам надо поговорить» с украинским телеканалом NewsOne. По словам депутата, предложение к секретарю СНБО Александру Данилюку по отдельному заседанию «по ползучей оккупации украинского медиапространства Кремлем, это угроза безопасности государства».

Кроме того, с призывом сорвать заседание обратился лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Ранее в Госдуме рассказали Украине, как улучшить отношения с Россией. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что шанс на восстановление отношений между Украиной и Россией есть, но для этого требуется прагматичный подход и честность. В Госдуме также надеются на возвращение прежнего диалога между странами, однако Киеву необходимо сделать встречные шаги.

«Шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая, прежде всего, ситуацию на востоке страны. Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, – здравомыслие», — написал глава кабмина на странице в соцсети «ВКонтакте».

В Государственной думе выразили солидарность с позицией премьера, хотя и подчеркнули, что, если Киев будет по-прежнему продолжать зависеть от воли Вашингтона, то перспектив на возвращение отношений крайне мало.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов рассказал, что следует предпринять украинским властям, если они захотят нормализовать диалог с Россией.