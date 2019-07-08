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Володин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности 

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Володин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности 

Москва, 8 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности. Текст сообщения приводится на сайте нижней палаты парламента.

По словам Володина, любовь и верность, равно как забота о детях и внимание к родным — это вечные ценности, которые являются духовной, нравственной основой семьи и общества.

«Они придают человеку уверенность в себе, своем настоящем и будущем», — отметил спикер Госдумы.

Он также пожелал россиянам здоровья, счастья и благополучия.

Напомним, сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Он приурочен к православному поминовению святых Петра и Февронии.

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