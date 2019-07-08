Оскорбивший Путина «Рустави 2» прекратил вещание в Грузии. События дня. ФАН-ТВ

Беспорядки в Грузии
Сегодня, с 8 июля, в России наконец вступает в силу запрет на полеты в Грузию. Указ о временных ограничениях президент нашей страны Владимир Путин подписал еще в конце прошлого месяца. Решение, принятое из соображений безопасности сограждан, связано с массовыми беспорядками в Тбилиси — они начались после визита российской делегации во главе с депутатом Думы Сергеем Гавриловым. По инициативе грузинской стороны он, открывая сессию православной ассамблеи, сел в кресло спикера парламента, чем вызвал бурное недовольство оппозиции. Тбилиси захлестнула волна антироссийских настроений, при этом активисты вышли на улицы не только с флагами Грузии, но также НАТО и США. Кстати, сегодня в столице республики разгорается и новый скандал: десятки человек вышли на протесты у здания местного телеканала «Рустави 2» — прямо в эфире его ведущий Георгий Габуния позволил себе нецензурную брань в адрес Путина и его родителей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже осудила журналиста, а сам канал временно остановил вещание.
Россия и Украина проведут телемост
Но пока одни сжигают мосты, другие пытаются их восстановить. 12 июля Россия и Украина проведут телемост с участием граждан обеих стран — с такой инициативой выступили каналы «Россия-1» и NewsOne. Но, как и ожидалось, этим уже возмутились депутаты Верховной Рады. Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко призвал лидера страны Владимира Зеленского «очистить информационное поле от Кремля». Правда, сам президент, который ранее призывал даже к народному референдуму по отношениям с Россией, на это пока никак не отреагировал. А вот Ляшко уже призвал службу нацбезопасности заняться этим вопросом.
Гуайдо согласился на переговоры
Внезапно начать переговоры решил и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Его сторонники анонсировали встречу с действующими властями страны. Она состоится уже на этой неделе в Барбадосе. Похоже, что к диалогу Гуайдо возвращается на фоне явного снижения протестной активности в Венесуэле. Напомним, что в январе оппозиционер самовольно объявил себя главой государства и призвал законного президента Николаса Мадуро уйти в отставку. Республику захлестнула волна митингов в поддержку обоих политиков — Мадуро в итоге сохранил пост, а вот акции Гуайдо пока ни к чему не привели.
США грозят новыми санкциями
Тем временем власти США грозят новыми санкциями Ирану. Госсекретарь Штатов Майк Помпео заявил, что последние действия исламской республики несут серьезную опасность для всего мира. Отметим, что накануне Иран приостановил еще часть обязательств по «ядерной сделке» и повысил объемы обогащения урана. Это стало итогом агрессивной политики Соединенных Штатов — еще в прошлом году они вышли из соглашения и ввели ограничения против Тегерана, а именно — против банковского и энергетического секторов. Но уже сейчас очевидно, что новые санкции вряд ли спасут почти разрушенную «ядерную сделку».