Оскорбивший Путина «Рустави 2» прекратил вещание в Грузии. События дня. ФАН-ТВ

Беспорядки в Грузии Сегодня, с 8 июля, в России наконец вступает в силу запрет на полеты в Грузию. Указ о временных ограничениях президент нашей страны Владимир Путин подписал еще в конце прошлого месяца. Решение, принятое из соображений безопасности сограждан, связано с массовыми беспорядками в Тбилиси — они начались после визита российской делегации во главе с депутатом Думы Сергеем Гавриловым. По инициативе грузинской стороны он, открывая сессию православной ассамблеи, сел в кресло спикера парламента, чем вызвал бурное недовольство оппозиции. Тбилиси захлестнула волна антироссийских настроений, при этом активисты вышли на улицы не только с флагами Грузии, но также НАТО и США. Кстати, сегодня в столице республики разгорается и новый скандал: десятки человек вышли на протесты у здания местного телеканала «Рустави 2» — прямо в эфире его ведущий Георгий Габуния позволил себе нецензурную брань в адрес Путина и его родителей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже осудила журналиста, а сам канал временно остановил вещание.

Россия и Украина проведут телемост Но пока одни сжигают мосты, другие пытаются их восстановить. 12 июля Россия и Украина проведут телемост с участием граждан обеих стран — с такой инициативой выступили каналы «Россия-1» и NewsOne. Но, как и ожидалось, этим уже возмутились депутаты Верховной Рады. Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко призвал лидера страны Владимира Зеленского «очистить информационное поле от Кремля». Правда, сам президент, который ранее призывал даже к народному референдуму по отношениям с Россией, на это пока никак не отреагировал. А вот Ляшко уже призвал службу нацбезопасности заняться этим вопросом.

Гуайдо согласился на переговоры Внезапно начать переговоры решил и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Его сторонники анонсировали встречу с действующими властями страны. Она состоится уже на этой неделе в Барбадосе. Похоже, что к диалогу Гуайдо возвращается на фоне явного снижения протестной активности в Венесуэле. Напомним, что в январе оппозиционер самовольно объявил себя главой государства и призвал законного президента Николаса Мадуро уйти в отставку. Республику захлестнула волна митингов в поддержку обоих политиков — Мадуро в итоге сохранил пост, а вот акции Гуайдо пока ни к чему не привели.