Глава Минпромторга заявил, что Aurus сможет конкурировать с BMW 7 серии

Москва, 8 июля. Российский автомобиль представительского класса Aurus не уступает зарубежным аналогам в расходе топлива. Такое заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Я говорил с водителями, Aurus вполне конкурентен с BMW 7 серии с объемом двигателя пять литров», — рассказал министр.

По словам Мантурова, Aurus обладает двигателем меньшего объема, при этом за счет компрессоров и электромашины достигается более высокая мощность мотора, чем у немецкого аналога.

«Поэтому там и динамика очень крутая, и по расходу топлива автомобиль получился конкурентный», — сообщил глава Минпромторга.

Также Мантуров отметил, что Aurus является одним из самых больших и тяжелых автомобилей в своем классе.

Глава Минпромторга рассказал, что экземпляр российского представительского автомобиля, который сейчас находит в его распоряжении, прошел уже около 11 тысяч километров. Как сообщил Мантуров, машину забирают на проверку, когда он находится в командировках.

«Еще одна добавленная к общему эксплуатируемому в рамках испытаний парку машина — для (Государственного научного центра РФ) НАМИ — всегда хорошая референция для анализа данных», — подчеркнул глава ведомства.

При этом Мантуров не скрывает, что в процессе эксплуатации Aurus возникают отдельные технические сложности. Глава Минпромторга подчеркнул, что это касается всех новых автомобилей. По словам Мантурова, в 1990-е годы он владел машинами марок Volvo, BMW и Mercedes. Министр отметил, что ко всем этим автомобилям были вопросы с технической стороны.

«Как только выпускается какая-то новая машина, первые полгода-год есть детские болезни. А особенно если речь о полностью новой платформе», — пояснил Мантуров.

Напомним, Aurus является первым российским брендом автомобилей премиум-класса. Машину построили инженеры НАМИ. Массовое производство этих автомобилей планируют начать в 2021 году. Сейчас Aurus поштучно производят в Москве.