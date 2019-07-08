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Россия

В правительстве Забайкалья произведены новые назначения

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В правительстве Забайкалья произведены новые назначения

Чита, 8 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов назначил новых руководителей сразу в трех региональных министерствах.

Как сообщает пресс-служба Кабмина Забайкалья, главой министерства экономического развития, а также заместителем председателя регионального правительства назначен Андрей Кефер.

Доктор медицинских наук Валерий Кожевников с сегодняшнего дня трудиться на должности министра здравоохранения региона. В свою очередь Евгения Батуева возглавила министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.

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