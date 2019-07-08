В России стартовали продажи бюджетного клона Hyundai Santa Fe

Пекин, 8 июля. Китайский концерн Haima приступил к продажам нового среднеразмерного кроссовера 8S. Внешне новинка похожа на Hyundai Santa Fe последнего поколения.

Отмечается, что салон Haima 8S оборудован модернизированной информационно-развлекательной системой с парящим сенсорным экраном, необычной торпедой, в центре которой есть три дефлектора обдува.

Транспортное средство построили на базе HMGA, которой полагается независимая задняя подвеска. Под капотом авто установлен 1,2-литровый турбинный двигатель производительностью 148 лошадиных сил. Также предлагается вариант объемом 1,6 литра на 194 лошадиных сил.

Стоимость автомобиля составляет 820 тысяч рублей.

В начале 2019 года сообщалось, что китайская автокомпания Haima готовится к запуску серийной версии нового кроссовера SG00, который является клоном модели Hyundai Santa Fe. Предполагалось, что стоимость Haima SG00 на российском рынке составит примерно 900 тысяч рублей.