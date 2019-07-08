В Германии рассказали о выгоде «Северного потока — 2»

Берлин, 8 июля. Глава министерства экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью немецкому таблоиду Bild рассказал, почему Берлину необходим «Северный поток — 2». По словам руководителя экономического ведомства, российский газопровод не сделает Берлин зависимым от Москвы, а только принесет экономическую выгоду.

«Мы не делаем себя зависимыми от Российской Федерации. Речь идет о сокращении маршрутов поставки и формировании новых структур поставки, потому что в будущем наша потребность в газе значительно вырастет», — объяснил он.

Альтмайер указал на то, что в перспективе немецкие власти откажутся от угля и атомной энергетики, и на переходный период Берлин будет вынужден перейти на газотурбинные электростанции, в результате значительно вырастет потребность в голубом топливе.

Глава Минэкономики обратил внимание на то, что по этой же причине Германия уделяет огромное внимание возведению терминалов для приема американского сланцевого газа.

Как сообщала «Газета.Ru», проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья Российской Федерации через Балтийское море до Германии. Ожидается, что строительные работы завершатся в текущем году. Труба пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из указанных государств оператору Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

США и Украина выступают категорически против строительства газопровода. Вашингтон борется за европейский рынок для сбыта своего сжиженного газа. Киев боится остаться без огромной прибыли за транзит российского газа через территорию Украины.