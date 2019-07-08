Пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 обнаружили в Приморье

Владивосток, 8 июля. Поисковое объединение «АвиаПоиск» обнаружило в Приморье пропавший в 1941 году советский бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота. Соответствующую запись участники поисковой экспедиции разместили в соцсети Instagram.

ДБ-3 нашли в Партизанском районе Приморского края при поисковой разведке.

«Установлено место падения советского бомбардировщика ДБ-3 из состава 50-го смешанного бомбардировочного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота. 27 ноября 1941 года из-за резкого ухудшения метеоусловий на авиационном полигоне самолет, пилотируемый старшим лейтенантом Ясыревым Николаем Константиновичем, не вернулся на свой аэродром», — говорится в сообщении.

Самолет упал в 30 километрах к юго-востоку от села Виноградовка, над которым видели бомбардировщик в последний раз. Место падения находится посреди тайги, судя по характеру удара, машина упал вертикально.

Среди вероятных причин крушения поисковики назвали обледенение бомбардировщика и почти полную выработку топлива после потери ориентировки в снегопад. На месте крушения обнаружили фрагмент двигателя М-87 с заводским номером, который позволил идентифицировать бомбардировщик. Там же были найдены пуговица от морской формы, фрагменты парашютных систем и пряжки ремней.

Поисковики не нашли человеческих останков при предварительной полевой разведке. Они предполагают, что погибших могли захоронить на месте падения охотники, либо тела членов экипажа отбросило от эпицентра удара. В ближайшее время к месту падения ДБ-3 направится большая экспедиция, которая займется поиском останков.