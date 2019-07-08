МИД Грузии резко осудил заявление ведущего «Рустави 2» о Путине

Тбилиси, 8 июля. Министерство иностранных дел Грузии выступило с официальным сообщением, осудив высказывание журналиста телекомпании «Рустави 2» в адрес президента России Владимира Путина.

Грузинское внешнеполитическое ведомство расценивает выступление телеведущего, как попытку внести напряжение в отношения между Россией и Грузией, информирует «Газета.ru».

«Осуждаем выражение ведущего телекомпании «Рустави 2», которое не имеет ничего общего со свободой слова и является чистой воды провокацией, которая направлена на внесение еще большего напряжения в и так сложные грузино-российские отношения», — говорится в сообщении МИД.

Как напоминает RT, накануне вечером телеведущий Георгий Габуния в авторской программе «P.S.» позволил себе разразиться руганью в адрес главы российского государства, при этом используя нецензурные выражения.

Сотрудника телекомпании осудили не только простые граждане, которые набросились на Габунию в социальных сетях, а также руководство телеканала, президент и премьер-министр Грузии.

На заявление ведущего канала «Рустави 2» в адрес президента России Владимира Путина отреагировал журналист Владимир Соловьев, который призвал соотечественников «посмотреть правде в глаза». По его мнению, слова Габунии не следует рассматривать исключительно как его личную позицию.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что у России и Грузии есть будущее. Сенатор подчеркнул, что глубоко переживает из-за неожиданного всплеска экстремизма в отношениях с Грузией, и заявил, что любит эту страну и ее народ.