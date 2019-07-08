Бурджанадзе назвала опасным саботажем брань ведущего в адрес Путина

Тбилиси, 8 июля. Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе призывает власти инициировать расследование в связи с выступлением грузинского телевизионного журналиста, который в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента Российской Федерации.

«Категорически требую у правительства немедленно начать расследование и, исходя из интересов государства, принять адекватные меры», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее мнению, заявление ведущего — это опасный саботаж и провокация, направленная против страны.

Напомним, в воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свое авторское ток-шоу «P.S.» на оппозиционном грузинском канале «Рустави 2» с нецензурной ругани в адрес российского лидера Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии раскритиковали Габунию и выразили беспокойство, что отношения между Москвой и Тбилиси могут еще больше обостриться. Генеральный директор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает непозволительным мат в прямом эфире, хоть и поддерживает телеведущего. Выступление телеведущего осудили президент и премьер Грузии.

Как сообщает «Газета.ru», глава российского государства Владимир Путин 21 июня подписал указ о временном запрете пассажирского авиационного сообщения с Грузией. Документ стал необходимой мерой на фоне экстремистских действий в Тбилиси. Целью указа является обеспечение безопасности российских туристов на фоне массовых беспорядков в Грузии.