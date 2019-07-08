Найден способ повышения успеваемости детей в школе

Берлин, 8 июля. Ученые из Германии в ходе очередных масштабных исследований выяснили, каким образом можно существенно повысить успеваемость детей в школе.

Оказалось, что дети, чьи родители читают им книги в самом раннем детстве, намного более успешно учатся в средней школе и достигают более значимых успехов в жизни, чем остальные их сверстники, сообщает РИА Новости.

«Важно знакомить детей с книгами не только для того, чтобы они быстрее научились читать и говорить. Мы показали, что раннее приобретение языковых навыков улучшает и математические способности ребенка», — пришли к выводу ученые.

Исследование проводилось на протяжении многих лет: сначала ученые провели серию тестов среди дошколят в возрасте от трех до пяти лет, потом, когда всем детям исполнилось по 12–13 лет, ученые провели повторные тесты и подвели итоги эксперимента.

«Совместное чтение книг, вполне обыденная вещь, очень сильно влияло не только на то, как хорошо дети читали и писали, но и на любые типы их успеваемости в школе», — пришли к выводу немецкие исследователи.

Как напоминает «Газета.ru», ранее бразильские ученые пришли к выводу, что смартфоны являются хорошей средой для всевозможных инфекций и бактерий, устойчивых к лечению. Речь идет о телефонах врачей, медсестер, студентов медицинских вузов и других медицинских работников.

На их гаджетах было обнаружено множество опасных мироорганизмов, включая золотистый стафилококк, который может вызвать как обычные кожные заболевания, вроде угрей, так и серьезные болезни, вроде пневмонии.