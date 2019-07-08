Косачев считает, что у России и Грузии есть будущее

Москва, 8 июля. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что у России и Грузии есть будущее. Мнением сенатор поделился в социальной сети Facebook.

Косачев прокомментировал ситуацию с телеведущим оппозиционного грузинского канала «Рустави 2» Георгием Габунией, который в воскресенье вечером начал авторскую программу «P.S.» с ругани в адрес президента России Владимира Путина. Выступление Габунии осудили пользователи соцсетей из Грузии. Многие выразили опасение, что отношения Москвы и Тбилиси могут обостриться еще больше.

Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе также осудил слова Габунии. Политик отметил, что подобные действия являются недопустимыми и не способствуют налаживанию диалога между странами. По словам Бахтадзе, высказывания телеведущего имеют провокационный характер и содержат огромную опасность, сообщила RT.

Но по мнению Косачева, у России и Грузии есть будущее.

«У России и Грузии есть будущее. Мы, два народа, любим друг друга, и это главное. Мы справимся», — написал сенатор.

Косачев подчеркнул, что глубоко переживает из-за неожиданного всплеска экстремизма в отношениях с Грузией, и заявил, что любит эту страну и ее народ.

Отношения между Россией и Грузией обострились после инцидента на Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси. Поводом к конфликту послужило то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло, которое обычно занимает спикер парламента Грузии.

Сам Гаврилов позже объяснил, что занял кресло по указанию принимающей стороны. Он подчеркнул, что равнодушно относится к подобным вопросам. Тем не менее, Грузию охватили массовые антироссийские протесты.

По некоторым данным, помимо оппозиции к беспорядкам причастны США. Косвенно это подтверждают слова старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявлял, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Примечательно, что в стране работает американский фонд «Свободная Россия», который носит антироссийский характер. За протестными акциями также может стоять Агентство США по международному развитию. Граждане Соединенных Штатов и Евросоюза в Сети создают информационный фон, подстрекая жителей Грузии к волнениям.