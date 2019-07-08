В Раде высказали опасения из-за намерения иностранцев распродать украинские земли

Киев, 8 июля. По мнению депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, иностранцы, которые тем или иным образом попали в украинскую власть, мечтают о том, чтобы отобрать землю Украины.

С заявлением на тему парламентарий выступил в эфире телеканала «112 Украина», напомнив, что партия президента страны «Слуга народа» сразу ставила цель – начать масштабную приватизацию, сообщает RT.

«В Канаде Зеленский это подтвердил — как только мы победим на выборах, мы тут же приступаем к полномасштабной приватизации и рынку земли. Перевожу на русский язык — мы сразу будем продавать то, что не успели и продадим землю Украины», — пояснил депутат.

По мнению сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», главная цель приехавших в страну и попавших во власть иностранцев – продажа земли Украины.

«Они понимают, что мы уже бедные, особо здесь не наворуешь, но вот земля, уникальная земля Украины — это их задача. Речь идет об одном — земля должна стать товаром и ее купят те, у кого есть деньги», — констатировал депутат.

Как напоминает «Газета.ru», ранее парламентарий Вадим Рабинович заявлял, что жители Украины ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на президентских выборах. Депутат раскритиковал политику действующего главы государства, по его мнению, Зеленский «всех обманул».

Также сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» обратил внимание на то, что шестой президент Украины говорил о высокой стоимости ЖКХ, однако, позже его представитель в правительстве Андрей Герус заявил, что Зеленский «шутил о тарифах».