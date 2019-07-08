Дебош пьяного «Паука» в аэропорту попал на видео

Москва, 8 июля. Дебош известного под псевдонимом Паук лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого в аэропорту Жуковский попал на видео. Инцидент произошел во время посадки на рейс до Симферополя.
«Мы приехали в аэропорт Жуковский и неожиданно выяснилось, что перепутали билеты на даты. Купили новые билеты, один дорогой за 28 тысяч. Выяснилось, что к нам должен подойти какой-то представитель авиакомпании. Он сказал: «От вас амбре, мы не пустим вас». Хотя когда мы покупали дорогостоящий билет, не было речи о том, чтобы не пускать Сергея», — цитирует сопровождавшую Троицкого Марию Рунову портал «Ридус».
По словам Руновой, музыкант разозлился и «слегка огрел» представителя авиакомпании «Уральские авиалинии» стойкой. После этого музыканту и его сопровождающей вернули деньги за билет, кроме четырех тысяч рублей, которые были уплачены в качестве кассовых сборов и доплаты за багаж.
Судя по опубликованной в сервисе YouTube видеозаписи, Троицкий был возмущен тем, что его отказались пускать на борт самолета, после того как продали билет. Музыкант обвинил сотрудников авиакомпании в мошенничестве и обругал.
Ранее Газета.ru сообщила, что Троицкого задержали в Московской области в связи с подозрениями в вождении в нетрезвом виде. Инцидент произошел 13 июня на улице Центральная деревни Беляниново. По данным подмосковной госавтоинспекции остановленным автомобилем управлял некий москвич 1966 года рождения.
«Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Также было установлено, что ранее он уже был лишен прав на управление транспортным средством», — сообщили в ГИБДД.