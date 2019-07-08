Дебош пьяного «Паука» в аэропорту попал на видео

Москва, 8 июля. Дебош известного под псевдонимом Паук лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого в аэропорту Жуковский попал на видео. Инцидент произошел во время посадки на рейс до Симферополя.

«Мы приехали в аэропорт Жуковский и неожиданно выяснилось, что перепутали билеты на даты. Купили новые билеты, один дорогой за 28 тысяч. Выяснилось, что к нам должен подойти какой-то представитель авиакомпании. Он сказал: «От вас амбре, мы не пустим вас». Хотя когда мы покупали дорогостоящий билет, не было речи о том, чтобы не пускать Сергея», — цитирует сопровождавшую Троицкого Марию Рунову портал «Ридус».

По словам Руновой, музыкант разозлился и «слегка огрел» представителя авиакомпании «Уральские авиалинии» стойкой. После этого музыканту и его сопровождающей вернули деньги за билет, кроме четырех тысяч рублей, которые были уплачены в качестве кассовых сборов и доплаты за багаж.

Судя по опубликованной в сервисе YouTube видеозаписи, Троицкий был возмущен тем, что его отказались пускать на борт самолета, после того как продали билет. Музыкант обвинил сотрудников авиакомпании в мошенничестве и обругал.

Ранее Газета.ru сообщила, что Троицкого задержали в Московской области в связи с подозрениями в вождении в нетрезвом виде. Инцидент произошел 13 июня на улице Центральная деревни Беляниново. По данным подмосковной госавтоинспекции остановленным автомобилем управлял некий москвич 1966 года рождения.