Москва, 8 июля. Средняя розничная цена на бензин с учетом налогового маневра в нефтяной отрасли составит в 2019 году 48,36 рубля за литр, к 2024 году она достигнет 51,41 рубля за литр. Такие выводы следуют из подготовленного экспертами РАНХиГС и Института Гайдара «Мониторинга экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития».

Завершение налогового маневра в нефтяной отрасли России стартовало в 2019 году. Планируется постепенное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и обнуление экспортной пошлины на нефть. Эксперты дали прогноз по росту цен на бензин в России благодаря этим мерам.

Согласно их расчетам, средняя розничная цена литра бензина в 2020 году составит 48,97 рубля, в 2021 году — 49,58 рубля, в 2022 году — 50,19 рубля и 50,80 рубля в 2023 году. Прирост суммарных поступлений в бюджет России в 2019 году ожидается на уровне 0,49% ВВП. К 2024 году показатель достигнет 3,49% ВВП, говорится в исследовании.

Эксперты также предложили альтернативный вариант налогового маневра, который предполагает единовременную отмену экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в 2019 году. В то же время на эквивалентную величину должна быть повышена ставка НДПИ.

«Для поддержания отрасли на среднем уровне до реформы вводится субсидия НПЗ. Субсидия выдается всем НПЗ пропорционально объемам входящей нефти. Размер суммарной субсидии линейно снижается до полной отмены в 2024 году. Ставки акцизов снижаются таким образом, чтобы розничные цены росли в пределах инфляции», — цитирует экспертов РИА Новости.

По мнению специалистов, этот вариант за 6 лет даст больший суммарный итоговый бюджетный эффект, уменьшит рост розничных цен на нефтепродукты и снизит затраты на субсидирование нефтепереработки. Средняя розничная цена литра бензина при таком варианте в 2019 году прогнозируется на уровне 47,91 рубля, в 2024 году — 48,67 рубля.

Эксперты отмечают, что предложенный ими вариант также предполагает отсутствие «ручного регулирования» рынка, что снижает неопределенность для инвесторов. Небольшой рост внутренних цен на нефтепродукты и саму нефть будет способствовать более бережному использованию ресурсов, считают специалисты.

«Однако при реализации данного варианта снизятся поступления в дорожные фонды — за счет уменьшения акцизных платежей. В качестве альтернативы их пополнения возможно использовать межбюджетные трансферты и/или целевое финансирование», — предупреждают авторы документа.

Ранее зампредседателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина сообщила, что экономика Белоруссии за пять месяцев 2019 года потеряла от российского налогового маневра около 130 млн долларов, сообщила RT. Но, по словам министра финансов России Антона Силуанова, компенсация белорусской стороне возможна только после того, как стороны согласуют общий подход по интеграции.