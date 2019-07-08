Жители России отменили 80% гостиничных броней на побережье Грузии

Москва, 8 июля. Жители России после того, как Москва ввела временное ограничение на прямое авиасообщение с Грузией, аннулировали 80% броней на черноморских курортах республики.

С заявлением на тему в интервью ТАСС выступил руководитель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили, отметив, что ограничительные меры России ощутимо ударили по отрасли.

«Самый большой удар получили морские курорты, где аннулирование броней туристами России возросло до 80%. Следует отметить, что ситуация неблагоприятная и в остальной Грузии — в общей сложности по стране россиянами аннулировано до 60% гостиничных броней», — констатировал эксперт.

По словам главы Федерации гостиниц и ресторанов, в основном от отдыха в Грузии не отказались российские туристы так называемого «премиум-класса». При этом, в Тбилиси признают, что ущерб от сокращения турпотока из РФ уже составил более 700 млн долларов.

Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете пассажирского авиасообщения с Грузией 21 июня. Документ стал вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси. Целью указа является обеспечение безопасности россиян на фоне экстремистских действий, происходящих в Грузии.

В середине июня в Тбилиси начались массовые протесты. Участники беспорядков собрались у здания парламента и выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Подписанию Путиным указа предшествовало заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая назвала Россию «врагом», заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.